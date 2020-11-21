MEB'den Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama programı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çevirim içi etkinliklerle kutlayacak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un genelgesiyle geçen yıl ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sadece bir gün değil, 24 Kasım'ı da içine alan hafta boyunca, 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanmaya başladığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlandığına işaret eden Boyacı, kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu benim günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterdiklerini anlattı.

Bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin mesleki gelişim programının başladığı 16 Kasım'dan itibaren çevirim içi olarak yürütüldüğünü hatırlatan Boyacı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda tüm öğretmenlere yönelik çevirim içi ortamda, müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren ilk çevirim içi Öğretmenler Günü Programı'nı planladık. 'Güçlü öğretmen güçlü gelecek' mottosuyla hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı, sadece bir gün değil, her gün öğretmenlerinin yanındadır. Çünkü Ziya Öğretmen'in deyimiyle eğitim bir ekip işidir."

Salgın sürecinde öğretmenlerin, çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için büyük azim ve gayret içinde olduklarını vurgulayan Boyacı, "Bu dönümde öğretmenlerimiz, sadece evlerinden, okullarından öğrencilerine değil, Vefa Destek Grupları ile toplumun en kırılgan kesimleri olan yaşlılara destek olmaktan vazgeçmediler. " değerlendirmesini yaptı.

- Etkinliklerin yer aldığı siteye yoğun ilgi

Boyacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği "https://ogretmen.meb.gov.tr/24kasim//" internet adresini kullanıma açtıklarını belirterek, "Hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklere katılım sağlayan öğretmen sayısı 750 bini geçti. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenlerin Başkent'te ağırlanmayacağını ancak Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un, bu öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya geleceğini açıklayan Boyacı, ayrıca Selçuk'un katılımıyla yurt dışı teşkilatında görevli öğretmenlerle "Kıtalar arası öğretmen buluşmaları" online etkinliğinin düzenleneceğini bildirdi.

- Kutlama etkinliklerinde neler var?

Bakanlık, Öğretmenler Günü kapsamında Türkiye'nin terörle mücadelesinde şehit öğretmenlerin karakalem resimlerinin yer aldığı ilk sanal sergiyi de izlenime sundu. Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin eserleri de sanal ortamda sergileniyor.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" grupları, öğretmenlere ve tüm halka yönelik konserler düzenliyor. Sanatçı Sümer Ezgü de Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor grubuyla yaptığı düetiyle kutlama etkinliklerine renk katıyor.

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Çocuk Gelişiminde Öğretmen" isimli söyleşisi de etkinlikler arasında yer alıyor.

Öğretmenler için film gösterim saatinde Mavi Bisiklet, Kız Kardeşim Mommo, Balık ve Bal filmleri seçildi.

Orta Asya Antik ve Türk Müziğinin temsilcilerinden Arslanbek Sultanbekov de öğretmenlere özel türkülerini seslendirdi.