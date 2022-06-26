MEB’den Müfettiş yardımcılarına müjdeli haber!
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Eğitim Müfettiş Yardımcılığı sınavının sorunsuz bir şekilde sona erdiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı bugün Ankara'da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 8 Temmuz 2022'de Bakanlığın resmî internet sitesinde paylaşılacak. Sözlü sınavlar ise 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak” ifadelerini kullandı.