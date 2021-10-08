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Gündem MEB’den istihdam müjdesi! Binlerce personel alınacak
Gündem

MEB’den istihdam müjdesi! Binlerce personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak binlerce personel işe alınacak. Kuruma 260 fizyoterapistin yanı sıra 5 bin 872 de destek personeli alınacak. İşte başvuru tarihleri ve şartları....

Yeniakit Publisher
2021-10-08 21:48:00 - 2021-10-08 21:51:57
MEB’den istihdam müjdesi! Binlerce personel alınacak

İş arayan binlerce vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), toplamda 6 bin 132 personeli istihdam edeceğini duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapistin haricinde 5 bin 872 de destek personeli alınacak. Destek personelinin 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olacak. İş ilanına ilişkin başvuru şartları ve tarihleri bakanlığın resmi sayfasında da yayımlandı.

İşte başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı için başvurular 25 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Adaylar 5 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemindeki https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ya da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak

 Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

 

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