MEB'den Cübbeli Ahmet Hoca'ya çağrı: Bu ifadeleri tashih etmeli

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet'in ifadelerini tashih etmesinin arzuladığını söyledi.

Yılmaz'ın yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz.

Bir asırdır “İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi” adıyla eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı esas alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret dengesini ve ilişkisini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında erdemleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, çevresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olma idealine sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü nesillerin yetiştirilmesi olmuştur.

"Ders kitaplarında ayrımcılık yok"

İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.

Cübbeli Ahmet'in imam hatip okullarıyla ilgili tepki çeken açıklamaları:

"Bu ifadeleri tashih etmeli"

Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.

İmam hatip lisesine davet etti

Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz.

ÖNDER'den tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamalarına tepki gösterdi. ÖNDER'den yapılan açıklama şöyle:

22.09.2021 gecesi CNNTÜRK televizyonunda Tarafsız Bölge programının konuğu tarafından yanlış ve eksik bilgiden kaynaklı yapıldığına inandığımız açıklamalarla her platformda ortaya çıkması muhtemel olan tekil örnekler üzerinden koskoca bir camianın hedef alınması ve genelleyici bir yaklaşım içinde olunması, İmam Hatip camiası olarak bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir.

İmam Hatip okulları yüzyılı aşan tarihiyle fen ve sosyal bilimlerle İslam İlimlerini öğrencilerine birlikte veren eğitim kurumlarıdır. Kurulduğu günden beri ülkemiz için çalışan okullarımız bundan sonra da hizmet etmeye, katma değer üretmeye, kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye devam edecektir. İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur.

İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algi oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır. Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte İmam Hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur.

Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz: Haksız ithamları kendisine yakıştıramadık

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, Cübbeli Ahmet'in tepki çeken ifadeleri ile ilgili "İmam Hatipleri zan altına sokan olmayan şeyleri var gibi lanse eden bir yaklaşımı haksız ithamları kendisine yakıştıramadık." açıklamasını yaptı.

İmam Hatiplerde hiçbir zaman ifrat ve tefrit olmadığını söyleyen İbrahim Solmaz'ın açıklaması şu şekilde;

Sayın Ahmet Mahmut Ünlü hoca dün akşam CNNTÜRK TV de İmam Hatip Okulları ile ilgili olarak eksik ve yanlış bilgilerle maalesef talihsiz açıklamalarda bulunmuştur.

İmam Hatipleri zan altına sokan olmayan şeyleri var gibi lanse eden bir yaklaşımı haksız ithamları kendisine yakıştıramadık.

"İmam hatiplerde hiçbir zaman ifrat ve tefrit olmamıştır"

İmam Hatiplerde hiçbir zaman ifrat ve tefrit olmamıştır şu anda da mevcut değildir. Tam tersine İmam Hatipler her türlü aşırılığın, fanatizmin karşısında olmuştur.

Eğer bugün ülkede özellikle dini bakımdan bir aşırılık yoksa bunda asıl pay İmam Hatiplere aittir.

İmam Hatipler bırak tahribat yapmayı her türlü kötü akımdan özellikle de FETO'dan korumada asıl kalkan olmuştur. İmam Hatipler başta FETO olmak üzere her türlü aşırı akımın panzehiri olmuştur.

"Haksız ithamlarını düzeltmesini bekliyoruz"

Mahmut hoca öğrencilerimizi ve velilerimizi ve bu okulları bağrına basmış halkımızı tedirgen etmeye hakkı yoktur. Eksik bilgiden ve yeteri kadar okulları incelemeden söylemiş olduğunu düşündüğümüz haksız ithamlarını da düzeltmesini bekliyoruz.

Ayrıca en kısa sürede bir İmam Hatip Lisesine uğrayarak eksik ve yanlış bilgilerini telafi etmelidir.