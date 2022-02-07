MEBBİS 2022 öğretmen alan değişikliği başvurusu başladı mı? Öğretmen alan değişikliği hangi branşlarda?

Öğretmenlik alan değişikliği nedir, nasıl yapılır? MEBBİS 2022 öğretmen alan değişikliği hangi branşlarda, alanlarda yapılır? Şartları yerine getiren ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiş alanlar içerisinde olan öğretmenler başka alanda öğretmen olabilmektedir. Peki 2022 öğretmen alan değişikliği başvurusu başladı mı?

2022 MEB öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı açıldı mı?

Alan değişikliği 2022 başvuru ekranı açıldı. Alan değişikliği başvurusu yapmak isteyenler MEBBİS girişi yaptıktan sonra başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor. MEB 2022 öğretmen alan değişikliği takvimine göre, alan değişikliği başvuruları 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

Öğretmen alan değişikliği ön başvrusu nasıl yapılır?

1. Ön başvurular (Birinci aşama), E. Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacaktır.

2. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

3. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

4. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

5. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.

6. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

8. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenlerin başvuruları ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

10. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08.07.2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecektir.

11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30.09.2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

12. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

13. Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince reddedilecektir. MEBBİS ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen alan değişikliği nasıl yapılır?

Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönetmeliğin “Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 60 ıncı maddesinde;

“(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.” denilmektedir.

MEB öğretmen alan değişikliği yapma şartı nedir?

MEB bünyesinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla; Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programına göre atanacakları alanlara,

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanların ise Özel Eğitim alanına, Alan değiştirmek üzere başvuruları alınır.

Sözleşmeli öğretmen alan değişikliği yapar mı?

Sözleşmeli öğretmen alan değişikliği yapamamaktadır. Alan değişikliği yapacak öğretmenler için MEB yayınlamış olduğu başvuru şartlarında kadrolu öğretmen ibaresini kullanmaktadır.