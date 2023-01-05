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Ekonomi MEB, uzman yardımcısı sınav duyurusu yaptı
Ekonomi

MEB, uzman yardımcısı sınav duyurusu yaptı

Millî Eğitim Bakanlığı sözlü sınav ile 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:45:00 -
MEB, uzman yardımcısı sınav duyurusu yaptı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2023 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Başvurular dijital ortamda 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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