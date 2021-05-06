MEB unvan değişikliği e-sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları listesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bakanlık bünyesindeki personele yönelik 02-03 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuçları merak ediliyordu. Peki MEB unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuç açıklandı mı? İşte
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bakanlık bünyesindeki personele yönelik 02-03 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuçları merak ediliyordu. Peki MEB unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuç açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02-03 Mart 2021 tarihler arasında yapılan unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MEB 02-03 Mart 2021 tarihlerinde yapılan unvan değişikliği e-sınavı sınav sonuç listesi:
İşte MEB unvan Değişikliği sınavı 2021 sonuçları sorgulama sayfası tıklayınız.