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MEB tavsiyeli bir skandal kitap daha!

4’üncü sınıflara tavsiye edilen bir kitapta, Hristiyanların “ruhani lideri” papaların "faziletlerinden", paskalyaların “çok özel günler” olduğuna kadar yüksek tondan Hristiyanlık propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
MEB tavsiyeli bir skandal kitap daha!

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ders kitaplarından sonra tavsiye eserlerindeki skandalların da ardı arkası kesilmiyor. MEB'in 4. sınıflara tavsiye ettiği "100 Temel Eser" antolojisi içerisinde yer alan Alfonse Daudet'ye ait "Değirmenimden Mektuplar" adlı klasik kitap, hem intiharı özendiren satırları hem de yoğun Hristiyanlık vurgusu taşıyan ifadeleriyle dikkat çekiyor. Kitaptaki kahramanın "Artık ölmekten başka çarem kalmadı" sözleriyle minik beyinlere intihar düşüncesi işleniyor. Bunun dışında değişik kısımlarda gayrimeşru ilişkiler ve alkolizm ön plana çıkarılıyor.

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Misyonerlik kitabı gibi

"Değirmenimden Mektuplar"ın asıl tartışılacak noktası ise Hristiyanlık din kitabı gibi olması. Eserde papaların "faziletlerinden" rahibelerin ne kadar iyi kalpli olduklarına, paskalyaların çok özel günler olduğundan günah çıkarma usullerine kadar yüksek tondan Hristiyanlık propagandası mevcut. Papazların "Tanrı'nın sadık kulları" olarak anlatıldığı kitapta melekler Hristiyanlık inancında olduğu gibi tasvir ediliyor. Üstelik bu eseri okumak bazı 4. sınıf talebelerine mecburi tutuluyor ve imtihanlarda kitaptan soru soruluyor.

"Cennetin kapısına ulaştım!"

Kitapta "İster inanın ister inanmayın geçen gece, ben tanrının günahkar kulu cennetin kapısına ulaştım" gibi skandal ifadeler de yer alıyor. Kitapta geçen onlarca propaganda ifadesinden biri de şu:

Papa Boniface, tam bir gönül adamı, tam bir din adamıydı. Gülüşündeki incelik ile, şapkasındaki minik bir bahar dalı ile herkesin sevgilisi bir papa...

Orijinalinde bile "hazret" ifadesi yer almıyor

Hristiyanlığa ait ibadetlerin yüceltildiği kitabın Yuva Yayınlarından çıkan tercümesinde ise başka bir skandal mevcut. Kitabın Fransızca orijinalinde "hazretleri" ibaresi yokken Türkçe tercümesinde bu saygı ifadesi var. Eserde "Papa hazretlerinin yeni baharatçısı ortaya gelir gelmez etrafı gayet kibar bir tavırla selamladı" satırları yer alıyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. MEB
  3. kitap
  4. misyonerlik

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