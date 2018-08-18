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MEB sözleşmeli öğretmen alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Okullar 17 Eylül'de açılacak. MEB yeni eğitim ve öğretim yılında 20 bin sözleşmeli yeni öğretmen alımı yapacak. MEB öğretmen yirmi bin (sözleşmeli) öğretmen alımlarına ilişkin takvimi açıkladı. MEB sözleşmeli öğretmen alım başvuruları 19-23 Kasım, 20 bin öğretmen sözlü sınavı ise 10-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:50
MEB sözleşmeli öğretmen alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Okullar 17 Eylül'de açılacak. MEB yeni eğitim ve öğretim yılında 20 bin sözleşmeli yeni öğretmen alımı yapacak. MEB öğretmen yirmi bin (sözleşmeli) öğretmen alımlarına ilişkin takvimi açıkladı. MEB sözleşmeli öğretmen alım başvuruları 19-23 Kasım, 20 bin öğretmen sözlü sınavı ise 10-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:50
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