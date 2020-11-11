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Eğitim MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? Ara tatili öğretmen seminer takvimi
Eğitim

MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? Ara tatili öğretmen seminer takvimi

Ara tatil için sosyal medyadan paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programıyla ilgili de belirsizlere son verdi. Yapılan açıklamaya göre, ara tatil sürecinde öğretmenler seminerlere online olarak katılım sağlayacak. Peki, MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? İşte ara tatili öğretmen seminer takvimi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:22:00 -
MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? Ara tatili öğretmen seminer takvimi

Ara tatilde seminerler ne zaman yapılacak? 1 haftalık ara tatil dönemi başlıyor. 16-23 Kasım tarihleri arasında ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak. Öğretmenlerin ise mesaisi devam edecek.

Öğretmen seminerleri online mı olacak?

MEB Online seminer program listesi yayınlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan listede Kasım ayı için özellikle yabancı dil öğretmenlerine yönelik çevrimiçi konferanslar dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yönetici ve öğretmenler için 2020 Kasım ayına ait online seminer programını yayınladı. E-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerler için katılımcıların https://konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresinden giriş yapmaları gerekiyor.

 

 

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