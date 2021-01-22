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Gündem MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
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MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Okul değişikliği yapmayı düşünen öğrenciler için nakil işlemleri tarihi belli oldu. MEB, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için nakil işlem tarihlerini duyurdu. Peki, MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:35:00 -
MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci nakilleri ile ilgili açıklama yapıldı. MEB, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için nakil işlem tarihlerini duyurdu.

MEB öğrenci nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen öğrenci nakillerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Bakanlığa bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmış oldukları hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra bu doğrultuda, koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

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