MEB o iddianın ardından inceleme başlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya'da 8 yaşındaki bir çocuğun görevliler tarafından okul servisine alınmadığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, medyada "Servis parası ödenmediği gerekçesiyle bir çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı" iddiasını içeren haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu iddialar üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettiş görevlendirip, olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.