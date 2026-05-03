  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Eğitim MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak
Eğitim

MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla etkinlikler yapılacak. Etkinliklerde, bireyin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandıran, üretimle ve toplumla iç içe bir yapıya sahip olduğu vurgulanacak.

Öğrenciler mayıs boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı çerçevesinde, yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan bir yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirme amacı taşıyan etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımı doğrultusunda yürütülecek.

Mesleki ve teknik eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığının altı çizilen etkinliklerde, bireyin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandıran, üretimle ve toplumla iç içe bir yapıya sahip olduğu vurgulanacak.

Bu kapsamda öğrenciler, bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmalarla hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sunacak.

"MESLEK AHLAKI, EMEĞE SAYGI VE DAYANIŞMA ÖN PLANDA"

Öğretmenlere ve öğrencilere etkinliklerin planlanmasında rehberlik etmesi amacıyla "Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlik kılavuzu hazırlandı.

Kılavuzda üretim, geliştirme, sergileme ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verildi.

Mayıs ayı boyunca yürütülecek etkinliklerde, 19 Mayıs ruhunu yansıtan azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlik değerleri ile Ahilik geleneğinin meslek ahlakı, dürüstlük, emeğe saygı ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılacak.

Kılavuzda ayrıca alanlara göre hazırlanmış örnek etkinlik önerileriyle uygulamalara yönelik yol gösterici içerikler de yer alıyor.

"GİRİŞİMCİLİK VE SORUMLULUK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI"

Sergilerden atölye çalışmalarına, sektör buluşmalarından sosyal sorumluluk projelerine geniş bir yelpazede planlanan etkinliklerle, mesleki ve teknik eğitimin toplumla kurduğu bağın daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek faaliyetler, öğrencilerin girişimcilik, problem çözme, işbirliği ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerine, farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve yetkinliklerini artırmalarına katkı sağlayacak.

Öğrencilerin gönüllülük esasıyla katılacağı çalışmalarla her bireyin bir meslek sahibi olmasına katkı sunulması, yaşam boyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerde topluma katkı bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

MEB harekete geçti! Eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrenciler tespit edilecek
MEB harekete geçti! Eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrenciler tespit edilecek

Eğitim

MEB harekete geçti! Eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrenciler tespit edilecek

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi
Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

Gündem

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Gündem

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

MEB'den atama duyurusu
MEB'den atama duyurusu

Gündem

MEB'den atama duyurusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23