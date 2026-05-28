Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış"

“EPSTEİN BELGELERİ BUNU ANLATIYOR”

Nişanyan, bazı devlet başkanlarının bu küresel şebekeye karşı net bir mücadele yürüttüğünü belirterek, bu isimlerin başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğini belirtti. Erdoğan’a yönelik uluslararası baskı ve eleştirilerin temelinde bu yapının duyduğu rahatsızlığın yattığını savunan Nişanyan, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Erdoğan bizi sadece pezevenklerin elinden değil; satanist pezevenklerin elinden de kurtarmış. Epstein belgeleri tam olarak bunu anlatıyor. Bu çevrelerin Erdoğan’a karşı neden bu kadar yoğun bir tepki ve öfke gösterdiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.”

"SİYASİ İRADENİN AHLAKİ DURUŞU TUZAKLARI BOZDU"

Türkiye’nin bu tür uluslararası şantaj ve nüfuz tuzaklarına düşmemesini mevcut siyasi iradenin ahlaki ve dik duruşuna bağlayan Nişanyan, yönetimde farklı bir anlayış olsaydı ülkenin çoktan bu ağların etkisine girebileceğini söyleid. Nişanyan, Türkiye'nin liderlik vizyonuna dair analizini şu sözlerle noktaladı:

“Türkiye'yi yönetenler ahlaken zayıf olsalardı bu tuzaklara çoktan düşerlerdi. Eğer yönetimde Erdoğan değil de başka biri olsaydı, belki bu tuzağa değil ama benzeri başka bir küresel kumpasa kesinlikle düşerdi.”