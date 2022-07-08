MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak. öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru gerçekleştiren öğretmenler tarafından merak ediliyor. öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak? MEB il içi atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB öğretmen il içi yer değiştirme takvimi 2022:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü sona ermekte. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.