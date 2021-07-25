MEB gov tr LGS tercih sonuçları! 2021 LGS yerleştirme sonuçları MEB
2021 LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. 2021 LGS sonuçlarına göre bir liseye yerleşmek için 5-16 Temmuz tarihleri arasında LGS tercih ve yerleştirme başvurusu yapan öğrenciler LGS tercih sonuçları 2021 ne zaman, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, LGS tercih sonuçları MEB açıklandı mı? LGS tercih sonuçları nereden öğrenilir, MEB gov tr LGS tercih sonuçları 2021 e okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını Kurban Bayramı boyunca sorulanır oldu. İşte MEB 2021 LGS tercih sonuçları son dakika haberleri.
MEB gov tr lgs 2021 tercih sonuçları. LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 LGS (lise) tercih ve yerleştirme maratonu da başlamış oldu. 2021 LGS (lise) tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. LGS tercihlerini yapan öğrenciler bu kez de 2021 LGS tercih sonuçlarını merak eder oldu.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi. MEB 2021 LGS yerleştir sonuçları için tıklayın
Lise yerleştirme nakilleri ne zaman?
MEB Lise Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021