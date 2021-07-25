MEB gov tr LGS tercih sonuçları! 2021 LGS yerleştirme sonuçları MEB

MEB gov tr lgs 2021 tercih sonuçları. LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 LGS (lise) tercih ve yerleştirme maratonu da başlamış oldu. 2021 LGS (lise) tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. LGS tercihlerini yapan öğrenciler bu kez de 2021 LGS tercih sonuçlarını merak eder oldu.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi. MEB 2021 LGS yerleştir sonuçları için tıklayın

Lise yerleştirme nakilleri ne zaman?

MEB Lise Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021