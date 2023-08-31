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Eğitim MEB Din dersi müfredatını genişletti!
Eğitim

MEB Din dersi müfredatını genişletti!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:29:00 - 2023-08-31 15:30:46
MEB Din dersi müfredatını genişletti!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak haftalık ders çizelgelerinde değişikliğe gidildi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan yeni haftalık ders çizelgesine göre, ortaokulda seçmeli din dersi genişletilerek 16 saate çıkartıldı.

Öte yandan tüm ortaokullarda birinci sınıfta 18 saat Arapça dersi verilmesine de olanak sağlandı.

Liselerde de sekiz saat olan zorunlu din dersine dört saat seçmeli zorunlu, dört saat de tercihe bağlı seçmeli ders eklendi.

MEB tarafından müfredata eklenen dersler şöyle:

- Kur’an-ı Kerim
- Kur’an-ı Kerim’in Anlam Dünyası
- Hz. Peygamber’in (sav) hayatı
- Temel Dini Bilgiler
- Klasik Ahlak Metinleri
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