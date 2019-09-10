MEB destekleme kursu öğretmen ve öğrenci başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılmasıyla birlikte destekleme kurs başvurularını da başlattı. MEB ÖDSGM tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına ilişkin Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayınlandı. Peki MEB destekleme yetiştirme kursları ne zaman başlayacak? Destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları nelerden yapılacak? MEB destekleme ve yetiştirme kursu öğretmen başvurusu nasıl yapılacak? Destekleme ve yetiştirme kursu öğretmenler ve öğrenciler nasıl başvuru yapacak? İşte detaylar.

MEB destekleme kursu öğretmen başvurusu ne zaman yapılacak? MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖDSGM tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına ilişkin Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayınlandı. Bu kapsamda öğretmen ve öğrenci başvuruları yıllık olarak alınacak olup öğretmen başvuruları 14 Eylül ile 18 Eylül arasında, öğrenci başvuruları ise 19 Eylül ile 23 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Destekleme ve yetiştirme kursu öğretmenler ve öğrenciler nasıl başvuru yapacak?

MEB öğretmen öğrenci destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları nereden yapılacak? Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmakta olup öğrenciler de ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-KursModülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılmakla birlikte kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmektedir.