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MEB açıkladı! 'O iddialar asılsız'

Milli Eğitim Bakanlığı, okul aidatını ödemediği gerekçesiyle bir çocuğun okuldan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:26
MEB açıkladı! 'O iddialar asılsız'

Milli Eğitim Bakanlığınca okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının doğru olmadığını bildirildi.

Okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, Malatya'da okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce söz konusu öğrenci velisiyle görüşülerek ilgili yönetmeliğin hatırlatıldığı ve aidatın ödenmesi noktasında gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

"Öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır"

Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "Öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır. Okul yöneticimizle öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiştir, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:26
  1. Malatya
  2. MEB

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