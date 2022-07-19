MEB 2022 il içi öğretmen atama sonuçları son dakika: 2022 öğretmen il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman?

2022 İl içi yer değiştirme tercih sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi yer değiştirme tercihlerinin alınmasının ardından gözler atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2022 il içi öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı. MEB takvimine göre il içi isteğe bağlı öğretmen atamalarının sonuçları 19 Temmuz Salı günü yani bugün ilan edilecek. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

MEB iller arası öğretmen tayin başvurusu ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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