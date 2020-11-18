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Gündem MEB: 20 Kasım-4 Ocak arası eğitim uzaktan olacak
Gündem

MEB: 20 Kasım-4 Ocak arası eğitim uzaktan olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzaktan eğitime ilişkin açıklama geldi. 20 Kasım-4 Ocak arası eğitimin uzaktan olacağı belirtilen açıklamada, "31 Aralık 2020'ye kadar hiçbir sınav yapılmayacak." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:35:00 - 2020-11-18 19:52:01
MEB: 20 Kasım-4 Ocak arası eğitim uzaktan olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasına göre 20 Kasım-4 Ocak arası uzaktan eğitim olacak. Öğrencilerin, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacağı açıklanırken 31 Aralık 2020'ye kadar ise hiçbir sınavın yapılmayacağı bildirildi.

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar'' ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı

Yıl sonuna kadar sınavların yapılmaaycağını duyuran Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak." dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirmede bulunan Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere 30 bin tablet daha verilecek

Tablet müjdesi de veren Selçuk, "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız." dedi.

 

Ayrıntılar geliyor...

 

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