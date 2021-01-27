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Spor M.City, W.Bromwich'i yenerek liderliğe yükseldi
Spor

M.City, W.Bromwich'i yenerek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, West Bromwich Albion'ı deplasmanda 5-0'lık skorla yenerek liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 01:53:00 -
M.City, W.Bromwich'i yenerek liderliğe yükseldi

Premier Lig'de son 6 maçını kazanarak müthiş bir form grafiği yakalayan Manchester City, West Bromwich Albion engelini de farklı geçerek seriyi 7 maça taşıdı.

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 6 ve 30'da İlkay Gündoğan, 20'de Joao Cancelo, 45'te Riyad Mahrez, 57'de Raheem Sterling kaydetti. Bu sonuçla puanını 41'e çıkartan Guardiola'nın ekibi bu yıl ilk kez liderlik koltuğuna otururken, Premier Lig'de sezonun 9. farklı lideri olmayı başardı.

Wolverhampton deplasmanında üç puanı hanesine yazdırarak nefes alsa da düşme hattından kurtulamayan West Bromwich, üst üste ikinci, toplamda 12. mağlubiyetini elde etti.

Southampton mücadelesiyle birlikte, ağırlıklı olarak Agüero ve Gabriel Jesus'suz sahaya çıkan Manchester City, 7 maçlık periyotta tüm mücadelelerde 3 puan almayı başarmış oldu. Guardiola'nın öğrencileri bu süreçte 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

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