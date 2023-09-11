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Aktüel McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!
Aktüel

McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 23:52:00 - 2023-09-12 00:44:41
McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

McDonald's ve Tesla tarafından bir ilginç gelişme yaşandı: Cyber Spoon adında bir tatlı kaşığı tasarladı. İki büyük şirketin ilginç tasarımı sosyal medyada olay oldu. İşte ayrıntılar!

Tesla ve McDonald's bir araya gelerek Çin pazarı için bir tatlı kaşığı tasarladı. Cyber Spoon adını verdikleri kaşığın rengi ve görünümü dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflarda McDonald's'ın McFluryy olarak bilinen aromalı dondurmasını ve tatlı kaşığını yan yana.

Tesla'nın elektrikli araçlar dışında parfüm ve düdük gibi farklı ürünler ürettiğini daha önce de görmüştük. Ancak şirketin kaşık üretmek için McDonald's ile olan bu ortaklığı daha fazla dikkat çekti.

50.000 Adet Cyber Spoon!

Tesla ve McDonald's tarafından üretilen tatlı kaşığının, Tesla'nın yeni nesil aracı Cybertruck'tan esinlenerek tasarlandığı ortaya çıktı. McDonald’s’ın Çin'deki sosyal medya hesaplarından kaşığın tanıtımını yaptığı görüldü.

50.000 adet üretilen kaşığın Çin pazarındaki fiyatı 4 dolar olarak belirlendi. Cyber Spoon'un metalik ve keskin yapısı Tesla'nın etkisini oldukça hissettirdi. Kaşığın üstünde bir de yazı olduğu görüldü.

Kaşığın tutmaç kısmına yazılan "Don’t Panic" yazısı Elon Musk'ın en sevdiği kitap olan The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" kitabına atıfta bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz yazar Douglas Adams tarafından yazılan mizahi bilimkurgu kitabı, daha önce uzaya fırlatılan Tesla model otomobilin torpidosuna yerleştirilmişti.

tamindir'e göre: Sınırlı sayıda üretilen kaşığın McDonald's'ın mağazalarındaki satışı sonlandıktan sonra tekrar üretime geçirilip geçirilmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak iki büyük markanın böyle bir kaşık için bir araya gelmesi sürprizlere açık olmak gerektiğini de vurguluyor. Uzmanlara göre dikkat çekici kısmı duyuran dünyaca ünlülerin bu ürün iş birliği açısından piyasada yer yerinden oynayacak cinsten bir adım.

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