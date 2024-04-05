McDonald's, İsrail'deki franchise restoranlarını resmen satın alıyor: 5 bin çalışan var...Hakkındaki ilk açıklama

- ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle hedefi haline geldiği boykotlardan işlerinin etkilendiğini açıklamasının ardından İsrail'deki 225 franchise restoranını satın alacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal'ın McDonald's Corporation'a satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, Alonyal'ın İsrail'de McDonald's markası ile 30 yılı aşkın bir süre önce ticari faaliyete başladığı ve 225 restoran ile 5 binden fazla çalışanı olduğu belirtildi.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından McDonald's'ın Alonyal'ın restoranlarının ve operasyonlarının sahibi olacağı ifade edilen açıklamada, çalışanların aynı şartlarda çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Satın alma anlaşmasının gelecek aylarda tamamlanması bekleniyor.

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İSRAİL ASKERLERİNE BEDAVA YEMEK DAĞITIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykota ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li restoran zinciri McDonald's boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan markalar arasında yer almıştı. McDonald's'ın İsrail'deki işletmecisi Alonyal'ın İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin altında kalmıştı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilmişti.