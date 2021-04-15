MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MBSTS sınav sonuçları | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 10 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yani MBSTS, 10 Nisan’da yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre MBSTS sınav sonuçları 5 Mayıs 2021'de açıklanacak. ÖSYM sonuç web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle bağlanarak sonucunuzu 5 Mayıs'tan itibaren öğrenebilecek.