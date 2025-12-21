Mbappe’den tarihi imza: Real Madrid Sevilla'yı devirdi, Ronaldo’nun rekoru egale edildi

İspanya La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sahasında Sevilla’yı konuk etti. Başından sonuna üstün bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 42’ye yükseltti. Madrid ekibine galibiyeti getiren goller 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe’den geldi.

MBAPPE’DEN RONALDO SELAMI VE REKOR

Mücadelenin son bölümlerinde penaltı noktasından hata yapmayan Kylian Mbappe, bu golle Real Madrid formasıyla bir yıl içinde ulaştığı gol sayısını 59’a çıkardı. Fransız yıldız bu performansıyla, Cristiano Ronaldo’ya ait olan "Real Madrid formasıyla bir yılda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etmeyi başardı. Mbappe’nin gol sonrası Ronaldo’nun ikonik sevincini yapması tribünlerden büyük alkış aldı.

ARDA GÜLER İLK 11’DE SAHAYA ÇIKTI

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11’de başladı. Sahada kaldığı 72 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen genç yetenek, yerini alkışlarla takım arkadaşına bıraktı. Konuk ekip Sevilla’da ise Marcao, 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla moral depolayan Real Madrid, bir sonraki maçında Real Betis’i ağırlayacak.