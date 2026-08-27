Mbappe’den hat-trick, Real Madrid’den farklı galibiyet

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Santiago Bernabeu’da konuk ettiği Real Sociedad karşısında farklı kazandı.

Madrid temsilcisinin gollerini 40, 60 ve 80’inci dakikalarda Kylian Mbappe ile 68’inci dakikada Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 44’üncü dakikada Luka Sucic’ten geldi.

MBAPPE ÜÇ GOLLE YILDIZLAŞTI

Real Madrid’i 40’ıncı dakikada öne geçiren Mbappe, Real Sociedad’ın devre bitmeden skoru eşitlemesine engel olamadı. Fransız yıldız, ikinci yarının 60’ıncı dakikasında yeniden sahneye çıkarak takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

Vinicius Junior’un 68’inci dakikadaki golüyle farkı ikiye yükselten ev sahibi ekipte Mbappe, 80’inci dakikada hat-trick yaparak karşılaşmanın skorunu belirledi.

ARDA GÜLER 78 DAKİKA OYNADI

Real Madrid forması giyen millî futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 78 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla ligdeki ikinci karşılaşmasını da kazanan Real Madrid, puanını 6’ya yükseltti. Real Sociedad ise sezona üst üste iki mağlubiyetle başladı.