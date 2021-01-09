  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Mazotla sobayı tutuşturmak isteyince kendini de evi de yaktı
Yaşam

Mazotla sobayı tutuşturmak isteyince kendini de evi de yaktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalışan şahıs hem kendini hem de evi yaktı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 00:43:00 -
Mazotla sobayı tutuşturmak isteyince kendini de evi de yaktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evindeki sobayı tutuşturmak istediği mazotun parlaması sonucu hem kendini hem de evi yaktı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken küçük çapta yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı

Olay saat 21.00 sıralarında İzmit Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. (32), evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı. Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı. Alevler kısa sürede eve sirayet ederken, Yağlıcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı. Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.

İnceleme başlattı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki küçük çaplı yangın söndürülürken, çevredeki meraklı vatandaşlar ise, ekiplerin çalışmalarını izleyebilmek için sokağa döküldü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış
Gündem

Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri yüzüne vurması zoruna giden Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a dava açacağını..
Erdoğan'dan siyasette dengeleri değiştirecek açıklama
Gündem

Erdoğan'dan siyasette dengeleri değiştirecek açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay