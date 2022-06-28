Mazota indirim mi var? Motorin fiyatı düştü mü? Motorin (mazot) ne kadar?

Araç sahiplerine güzel haber. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor. Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 29,99 TL

Benzin: 27,25 TL

LPG: 12,42 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 30,09 TL

Benzin: 27,35 TL

LPG: 12,29 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 30,09 TL

Benzin: 27,37 TL

LPG: 12,09 TL