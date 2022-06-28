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Ekonomi Mazota indirim mi var? Motorin fiyatı düştü mü? Motorin (mazot) ne kadar?
Ekonomi

Mazota indirim mi var? Motorin fiyatı düştü mü? Motorin (mazot) ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşın devam etmesiyle birlikte brent petrol fiyatları da dalgalı bir seyir izlemekte. ABD ham petrolü yeniden 111 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 116 doların üzerini gördü. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 116,31 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarına paralel olarak da akaryakıt fiyatlarına zam gelmekte ya da indirim yapılmakta. Araç sahipleri motorin fiyatı başta olmak üzere benzin fiyatı ve LGP fiyatlarını araştırıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ne kadar, motorin fiyatı kaç lira? İşte güncel benzin, motorin fiyatı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:32:00 - 2022-06-28 11:37:05
Mazota indirim mi var? Motorin fiyatı düştü mü? Motorin (mazot) ne kadar?

Araç sahiplerine güzel haber. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.  Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor. Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 29,99 TL

Benzin: 27,25 TL

LPG: 12,42 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 30,09 TL

Benzin: 27,35 TL

LPG: 12,29 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Motorin: 30,09 TL

Benzin: 27,37 TL

LPG: 12,09 TL

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