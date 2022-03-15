Mazot ve gübre desteği alan çiftçiler ödemelerin ne zaman, hangi sırayla hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Tarım destekleri ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre destek ödemesi TC son rakamına göre ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Mazot ve gübre desteği ödemeleri vatandaşların TC kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplarına yatırılıyor.

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ‘0-2’ olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ‘4-6’ olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ‘8 ‘ olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

Bakan Kirişçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemelerle ilgili olarak "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini aktarmaya başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

Kimler mazot desteği alabilir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.