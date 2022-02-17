"Mazot tabii pahalı" diyen vatandaştan olay tepki! Hiç kimse "Musul'u Kerkük'ü niye bedavaya verdiler?" diye sormuyor

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Ahsen TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında çarpıcı tespitlerde bulunan bir vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul kar felaketini yaşarken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile 3 saatlik yemeğe gitmesine tepki gösteren vatandaş, "Abdülhamid Han döneminde neye düşmansalar, bugün de aynısına düşmanlar. 'Abdülhamid gitsin her şey çok güzel olacak diyorlardı ne oldu. 4 milyon kilometrekare toprak 780 bine düştü." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden indirilmek istendiğine dikkat çekti.

"Hiç kimse 'Musul ve Kerkük'ü niye bedavaya verdik?' diye sormuyor"

Akaryakıt ve doğal gazın pahalı olmasının 100 yıl önceki yanlışların sebep olduğunu belirten vatandaş, Lozan Anlaşması ile Musul ve Kerkük gibi stratejik öneme sahip toprakların bedavaya verilmesi nedeniyle Türkiye'nin enerji krizi yaşadığına dikkat çekti. Osmanlı topraklarının bedavaya verilmesine tepki gösteren vatandaş şu ifadelerde bulundu:

" 'Mazot bugün pahalı.' Mazot tabii ki pahalı. Atan deden Musul'u Kerkük'ü bedavaya verdi. Bugün mazot pahalı. Yırtınırsın 'mazot pahalı' diye. Hiç kimse diyor mu; "Bedavaya verdiler Musul'u Kerkük'ü" diye. Bahseden var mı? Ta oraya insene. Kaynağına insene. Mazot pahalı, sen belirlemiyorsun ki mazotun, benzinin, gazın fiyatını. Sana dışardan geliyor. Adam sana demiyor, gel benim mazotumu al. İster al ister alma diyor ya. Sen mecbursun almaya."

"Almazsan ne olur biliyor musun?" diye soran vatandaş, muhalefetin yaygara koparacağını açıklayarak "Ooo, gazlar kesildi. Ooo, elektrikler kesildi" dedi.

Onlara gelince "Ooo Avrupa", Türkiye'ye gelince "Aman toprağıma dokunma"

Fransa'nın elektrik üreten nükleer santrallerinin sömürgeleştirdiği ülkelerden sağladığına dikkat çeken vatandaş, 'Batıcı' zihniyetin tavrına tepki göstererek şunları söyledi:

"Fransa'da nükleer santrallerinin uranyumunun yüzde 30'u Nijer'den karşılanıyor. Nijer'de ne var, biliyor musun? Elektrik yok. Fransa'da 50 küsür tane nükleer santral var. Onlara gelince; "Ooo Fransız ekonomisi, ooo Avrupa ileri." E sen yapmaya kalkınca ne oluyor; "Ağacıma dokunma, toprağıma dokunma." Nereden gelecek lan bu elektrik sana? Gökten mi gelecek, şimşek ile mi gelecek sana!"

Hadi görelim samimiyetinizi! Türkiye'de boş bir sürü arazi var, ağacı götür dik!

"İngiltere'dekine el çırpıyorsun. Almanya'dakine, Amerika'dakine şak şak yapıyorsun, övüyorsun. Türkiye yapmaya kalkınca, "Aman çevre!" Ne çevresi lan!" diye tepki gösteren vatandaş, "Türkiye'de ağaçsız bir sürü boş arazi var. Madem çok seviyorsun ağacı, vur sırtına, götür dik oraya. Doğaseversin ya! Sana dikme diyen mi var? Götür dik, hadi görelim bakalım sizin samimiyetinizi." diye konuştu.