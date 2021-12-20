Mazot ne kadar oldu? Mazot, benzin, LPG’ye zam ne kadar geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları
Döviz kurunun yükselmesi devam ederen akaryakıt fiyatlarına da ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Benzine, motorine ve LPG’ye zam geldiğini duyurdu. Peki Mazot ne kadar oldu? Mazot, benzin, LPG’ye zam ne kadar geldi? İşte yeni gelen zamla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece itibarıyla geçerli olacak zammı açıkladı. Buna göre; benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geldi.
EPGİS açıklamasında, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi.
İstanbul, Ankara’da İzmir’de benzin ne kadar oldu?
Son zamların ardından benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 11,66 TL’ye, İstanbul'da 11,61 TL’ye, İzmir'de 11,68 TL’ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ne kadar?
Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 11,50 TL’ye, İstanbul'da 11,44 TL’ye, İzmir'de 11,52 TL’ye yükseldi.
LPG İstanbul’da, Ankara’da İzmir’de ne kadar?
LPG’nin litresi Ankara’da 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8,70 TL’ye ve İzmir’de 8,58 TL’ye yükseldi.