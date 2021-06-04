Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere ödenen mazot gübre destek ödemeleriyle ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki, Mazot gübre destek ödemeleri başladı mı 2021? İ

Mazot gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında, 29 üreticiye toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibe ödemesine başlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00’de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Tarımsal destek ödemeleri ne kadar olacak?

Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL