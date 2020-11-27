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Ekonomi Mazot benzin ne kadar oldu? Benzin fiyatları
Ekonomi

Mazot benzin ne kadar oldu? Benzin fiyatları

Son dakika haberi. Araç sahiplerini üzecek zam haberi geldi. Zamla birlikte mazot fiyatı ile benzin fiyatı merak ediliyor. Motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk zam gelirken, benzin fiyatları da 37 kuruş zam geldi. İşte İstanbul Ankara, İzmir motorin ve benzin yeni fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:58:00 -
Mazot benzin ne kadar oldu? Benzin fiyatları

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı. Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılandı. Zamlı motorin fiyatları gece yarısı itibariyle uygulanmaya başlandı.

Yeni motorin fiyatı ne kadar oldu?

Zam sonrası Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya çıktı.

Benzin fiyatları ne kadar?

Benzin ne kadar oldu? benzin fiyatları da 37 kuruş zam gördü. Benzinde eşel mobil sistemi uygulanmadığı için zammın tamamı pompaya yansıdı. Bu zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 7 liranın üstüne çıktı.  Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olurken, İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya çıkmış oldu.

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