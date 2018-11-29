Mazlumun babası: Türkiye

Levent Sonat

Yazar Coşkun Bulut’un 'Dünyaya açılan kapı Türkiye' eseri çıktı. Kitapta günümüz dünyasındaki, özellikle de Ortadoğu’daki bitmek bilmeyen huzursuzluk ortamına sürekli merhem olmaya çalışan Türkiye’nin daha güçlü, daha emin adımlarla barışı sağlamak noktasındaki çabalarının ilerleyen yıllarda netice vereceğinin altını çiziyor. Gazze’nin çilesiyle başlayan roman, “Baba Ülke” diye tabir edilen Türkiye’nin şu anda tahayyül dahi edilemeyecek silahlarla, yalnız düşman askerlerini hedef alarak yaptığı başarılı müdahaleleriyle sona eriyor.