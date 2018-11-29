0553 313 94 23

Mazlumun babası: Türkiye

Yazar Coşkun Bulut’un günümüz dünyasındaki, özellikle de Ortadoğu’daki bitmek bilmeyen huzursuzluk ortamına sürekli merhem olmaya çalışan Türkiye’nin rolüne değindiği 'Dünyaya açılan kapı Türkiye' eseri çıktı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:55
Mazlumun babası: Türkiye

Levent Sonat

Yazar Coşkun Bulut’un 'Dünyaya açılan kapı Türkiye' eseri çıktı. Kitapta günümüz dünyasındaki, özellikle de Ortadoğu’daki bitmek bilmeyen huzursuzluk ortamına sürekli merhem olmaya çalışan Türkiye’nin daha güçlü, daha emin adımlarla barışı sağlamak noktasındaki çabalarının ilerleyen yıllarda netice vereceğinin altını çiziyor. Gazze’nin çilesiyle başlayan roman, “Baba Ülke” diye tabir edilen Türkiye’nin şu anda tahayyül dahi edilemeyecek silahlarla, yalnız düşman askerlerini hedef alarak yaptığı başarılı müdahaleleriyle sona eriyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:55
  1. Yazar Coşkun Bulut
  2. Dünyaya açılan kapı Türkiye
  3. Baba Ülke
  4. Ortadoğu
  5. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan olmaktan bakın nasıl kurtuldu!
    1. Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan..
    2. Diyanet İşleri Başkanı, Katar’da..
    3. CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek..
    4. Mumlar sağlığa zararları
    5. Okul müdür yardımcısını bıçaklayan..
    6. Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    9. Çocuğunuz kusuyorsa...
    10. Bodrum'da kuvvetli sağanak
    11. Mobilya fabrikasında facia! 2 ölü, 1..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    13. Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı..
    14. Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı
    15. Esed’in itlerine operasyon
    16. Ankara'da cezaevinden firar eden..
    17. 7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi
    18. Ona ‘ot’ deyip geçme hamilelere çok..
    19. Merkez Bankası rezervleri
    20. Dünyayı tedirgin eden hamle! Rusya..
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti