Mazlumların umudu Türkiye

Hakkı Bilir İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin yürüttüğü şahsiyetli dış politika, yeni bir küresel aktörün doğmasını sağladı. Türkiye’nin bölgesindeki her olaya aktif şekilde müdahalesi emperyalist planları bozarken, mazlum coğrafyalara yönelik gerçekleştirilmek istenen kirli planları kararlı duruşuyla bozmasını bildi. Azerbaycan, Libya, Suriye, Irak, Yemen, Pakistan, Afrika ülkeleri ve İran’daki dış müdahale çabalarına anında karşılık veren Türkiye, doğal bir lider konumuna yükseldi.

Türkiye küresel bir aktör

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye’nin, Başkan Erdoğan ile birlikte izlediği dış politika, Türkiye’yi bir anda İslam ülkeleri ve mazlum coğrafyalar nezdinde doğal lider ülke konumuna getirdi. Türkiye’nin sahadaki başarısını ve masadaki kararlılığını gören ülkeler, Türkiye’ye yanaştı ve yeni bir küresel aktör doğdu” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyanın birçok yerindeki problemlerin çözümünde öncü rol aldığını hatırlatan Akgül, “Savunma sanayinin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin sahadaki etkinliğinin arttığını görüyoruz. Sahada ne kadar güçlüyseniz masa da o kadar söz sahibisiniz. Türkiye bu duruş sayesinde Libya’daki, Kafkasya’daki, Suriye’deki ve Doğu Akdeniz’deki meselelerini çözdü. Mazlumlar da bu duruş sayesinde Türkiye’ye güvenmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Türkiye yeni bir güç merkezi

Stratejist Murat Akan, “Türkiye’nin yürüttüğü proaktif dış politika, uluslararası siyasette de kendini gösteriyor. Türkiye’nin kararlı tavrı, mazlum ülkeleri kendine çekiyor. Son dönemlerde Türkiye dış politikada ne istediyse almıştır. Bu Türkiye’nin gücünün bir göstergesidir. Türkiye’nin kendisi artık başlı başına bir eksen merkezidir” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın yürüttüğü dış politikanın mazlum coğrafyalara da umut verdiğini kaydeden Akan, “Uluslararası toplantılarda, haksızlığa gür sesle haykıran ve iki yüzlü politikalara sert çıkan bir Erdoğan’ın varlığı, hakları çiğnenmek istenen milletler için büyük bir anlam taşıyor” dedi.