  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş Ramazan Bayramı mesajı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hulusi Akar açıkladı
Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da Filistinlilere dua!
Siyaset Mazlumların umudu Türkiye
Siyaset

Mazlumların umudu Türkiye

Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte yürüttüğü proaktif dış siyaset sayesinde, hem bölgesinin hem de mazlum coğrafyaların doğal lideri konumuna geldi. Ülke halkının çıkarlarını korumak için sahada ve masada kararlı bir duruş sergileyen Türkiye, emperyalistlerin zulmüne uğrayan milletlerin hamiliğini üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 09:24:00 -
Mazlumların umudu Türkiye

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin yürüttüğü şahsiyetli dış politika, yeni bir küresel aktörün doğmasını sağladı. Türkiye’nin bölgesindeki her olaya aktif şekilde müdahalesi emperyalist planları bozarken, mazlum coğrafyalara yönelik gerçekleştirilmek istenen kirli planları kararlı duruşuyla bozmasını bildi. Azerbaycan, Libya, Suriye, Irak, Yemen, Pakistan, Afrika ülkeleri ve İran’daki dış müdahale çabalarına anında karşılık veren Türkiye, doğal bir lider konumuna yükseldi.

Türkiye küresel bir aktör

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye’nin, Başkan Erdoğan ile birlikte izlediği dış politika, Türkiye’yi bir anda İslam ülkeleri ve mazlum coğrafyalar nezdinde doğal lider ülke konumuna getirdi. Türkiye’nin sahadaki başarısını ve masadaki kararlılığını gören ülkeler, Türkiye’ye yanaştı ve yeni bir küresel aktör doğdu” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyanın birçok yerindeki problemlerin çözümünde öncü rol aldığını hatırlatan Akgül, “Savunma sanayinin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin sahadaki etkinliğinin arttığını görüyoruz. Sahada ne kadar güçlüyseniz masa da o kadar söz sahibisiniz. Türkiye bu duruş sayesinde Libya’daki, Kafkasya’daki, Suriye’deki ve Doğu Akdeniz’deki meselelerini çözdü. Mazlumlar da bu duruş sayesinde Türkiye’ye güvenmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Türkiye yeni bir güç merkezi

Stratejist Murat Akan, “Türkiye’nin yürüttüğü proaktif dış politika, uluslararası siyasette de kendini gösteriyor. Türkiye’nin kararlı tavrı, mazlum ülkeleri kendine çekiyor. Son dönemlerde Türkiye dış politikada ne istediyse almıştır. Bu Türkiye’nin gücünün bir göstergesidir. Türkiye’nin kendisi artık başlı başına bir eksen merkezidir” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın yürüttüğü dış politikanın mazlum coğrafyalara da umut verdiğini kaydeden Akan, “Uluslararası toplantılarda, haksızlığa gür sesle haykıran ve iki yüzlü politikalara sert çıkan bir Erdoğan’ın varlığı, hakları çiğnenmek istenen milletler için büyük bir anlam taşıyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un al..
Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz
Gündem

Tam kapanmanın meyvelerini topluyoruz

Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...
Siyaset

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay