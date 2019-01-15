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Mazlumlar suya kavuştu

Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun’da “Umut Pınarı Su Kuyuları” projesi kapsamında 11 tane su kuyusu açtı. Günlük bin kişinin faydalanacağı su kuyusunun açılışını yapan Özçelik, “Bu coğrafyada bulunmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğun tarifi yok” dedi.

15 Ocak 2019 Salı 12:14
Mazlumlar suya kavuştu

 Haber Merkezi 

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle birlikte “Umut Pınarı Su Kuyuları” projesi kapsamında hem su kuyuları açmak hem de yardım faaliyetlerinde bulunmak için Afrika ülkesi Kamerun’a gitti. Kamerun’un Çad sınırındaki Kousseri bölgesinde 11 adet su kuyusu açılışı gerçekleştiren Özçelik ve ekibi, ayrıca su kuyularının etrafına meyve ağaçları da dikti.

40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir su kuyusundan günlük ortalama bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Su kuyularının açıldığı köylerde aynı zamanda kurban kesimi de yapılırken, çeşitli bölgelerde Kur’an-ı Kerim, kıyafet, oyuncak, sabun ve zekât dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

Bölge susuzluktan kurudu

Afrika halkına yardım ulaştırmaktan dolayı yaşadığı duyguları anlatan Gamze Özçelik, “Bu coğrafyada bulunmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğun tarifi yok” dedi. Bulundukları bölgenin susuzluktan kuruduğunu ve insanların içecek suya ulaşmak için yaşadıkları sıkıntıların çok büyük olduğunu vurgulayan Özçelik, “Yerel halk suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor ve kimi zaman bu yolculuklar çok tehlikeli rotalarda yapılıyor. Suyun bu kadar uzak olması burada yaşayanlar için en büyük zorluklardan birisi. Bu sebeble su kuyuları açmaya karar verdik. Şu an 11 tane açıyoruz. İlerleyen dönemde bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek” diye konuştu. Kamerun’da daha sonra açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad’a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:14
  1. Gamze Özçelik
  2. Umuda Koşanlar Derneği
  3. Umut Pınarı Su Kuyuları
  4. Kamerun
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. Afrika halkı

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