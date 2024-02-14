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Dünya Mazlumlar can derdinde onlar para peşinde! Binlerce kişilik katliamın karşılığı kredi notu mu?
Dünya

Mazlumlar can derdinde onlar para peşinde! Binlerce kişilik katliamın karşılığı kredi notu mu?

Yeniakit Publisher
2024-02-14 12:18:00 -
Mazlumlar can derdinde onlar para peşinde! Binlerce kişilik katliamın karşılığı kredi notu mu?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, notu düşürülen bankalar, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.

Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.
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Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.

Odatv.com

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Yorumlar

Soykirimci Siyonist barbar KURESEL ESKIYALARANLI TIYATRO ILE GOZ BOYARKEN CANLI YAYINDA KATLIAMLARA DEVAM EDIYOR

EN BUYUK SIYONIST HITLERDIR!!!!!Bu toprakkarda ZALIM SIYONISTLERE HUZUR GUVEN HARAM OLACAK
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