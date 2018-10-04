Mazlumder heyetinden Akit’e ziyaret

YENİ AKİT/ANKARA

Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Genel Sekreter Avukat Kaya Kartal, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öner ve beraberindeki heyet gazetemiz Ankara Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan; haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadele verdiklerini belirterek, “Derneğimize gelen hiç kimseye kimliğini sormuyoruz, sormadık. Uğradığı bir insan hakları ihlali varsa her türlü desteği veriyoruz, yol gösteriyoruz” dedi.

Genel Sekreter Kaya Kartal da 28 Şubat mağduru 550 vatandaşın hâlâ cezaevinde olduğunu belirterek; “Devletimiz 28 Şubat’ın hukuksuz birçok uygulamasına karşı vatandaşın yanında durmuş ve birçok mağduriyeti gidermiştir. Ancak, paralel yargı mağduru yüzlerce insan cezaevinde yatmaktadır ve yeniden yargılanmayı beklemektedir. Bu kişiler için daha evvel yapılacağı söylenen girişimler henüz yapılmamıştır. Bu sürecin hızlanarak tüm mağdurların adalet talebinin yerine getirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.