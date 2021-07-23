Hakkı Bilir İstanbul

Son dönemde mülteciler üzerinden yürütülen kara propaganda toplum mühendisliğine dönüşmüş durumda. Sürekli olarak mültecileri hedefe koyan zillet ittifakı ve destekçisi medyası, akıl almaz bir düşmanlaştırma politikası uyguluyor. Esed’in zulmünden kaçarak ülkemize sığınan çoğunluğu çocuk ve kadınlar olmak üzere milyonlarca mazlum mülteciyi nefret objesi haline getiriyor. İnsan hakları savunucuları ise mülteciler üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyen karanlık zihniyete tepki gösterdi.

Hedef gösterilmeleri doğru değil

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Mülteciler üzerinden yürütülen kara propaganda her şeyden önce insan haklarına aykırıdır. Anadolu toprakları yüzlerce yıldır hiçbir ayrım gözetmeden mazluma ev sahipliği yapmıştır. Milletimiz ise mülteciye hep sahip çıkmıştır. Bu bizim tarihi misyonumuzdur. Bugün gelinen noktada mültecilerin hedef alınması doğu değildir. Kardeşlik hukukumuzu hep korumalıyız” dedi. Mülteci düşmanlığına kapılmamak gerektiğini kaydeden Akbaş, “En nihayetinde ülkelerindeki zulümden, açlıktan ve ölümden kaçıp gelmiş insanlar. Bizim topraklarımıza sığınmış masumlar. Mazlumu kollamak en temel insani vazifemiz olmalıdır” şeklinde konuştu.

Mazluma kimlik sorulmaz

Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Mazluma, kimliği, dini, dili aidiyeti sorulmaz. Kim olursa olsun mazlumdan yana olmalıyız. Mülteci düşmanlığı doğru değildir. Mültecileri hedef gösteren açıklamalar yapılmasını da doğru bulmuyoruz” dedi.

Mültecilerin zulümden kaçtığını belirten Taş, “Ülkemize sığınan insanlar, Esed’in zulmünden kaçtı. Bugün o insanları geriye göndersek ya Esed tarafından ya da terör örgütü PKK tarafından öldürülecekler. Buna vicdanlarımız razı olmaz. Anadolu tarihten bugüne kadar zorda kalana hep ev sahipliği yapmıştır. Bugün de Suriyeli mazlumlar için güvenli bir limandır. Mazlumlar üzerinden siyaset geliştirmek ve düşmanlaştırma politikası uygulamak asla doğru değildir. Körüklenmek istenen mülteci düşmanlığına lütfen alet olmayın. Mültecilerin suça karışma oranları çok düşük. Ülkemize katma değer de katıyorlar. Bu gerçekleri de göz ardı etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

