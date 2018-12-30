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Mazluma düşman sapkına dost

İktidara geldiklerinde Suriyeli mültecileri Esed zulmüne teslim edecekleri vaadinde bulunan CHP, sapkın Suriyelilere ise kol kanat geriyor. CHP’nin; Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, İzmir Buca ve Bursa Nilüfer belediyeleri bütün imkanlarını transeksüeller için seferber ediyor.

30 Aralık 2018 Pazar 11:12
Mazluma düşman sapkına dost

 Harun Sekmen  Oğuzhan Gültekin 

Her fırsatta, Suriyeli mültecilere nefret kusan açıklamalar yapan CHP, eşcinsel mültecileri ise koruma altına aldı. Savaştan ve ölümden kaçarak Türk topraklarına sığınan Suriyeli mültecileri hedef tahtası haline getiren CHP, ahlaksızlığı bir yaşam biçimi haline getirmiş eşcinsel mültecilere sahip çıktı. CHP’li Şişli Belediyesi, Tarlabaşı’nın arka sokaklarında açılan ve homoların kaldığı sözde sığınma evlerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Mazlum mülteciler üzerinden oy devşirmek için skandal açıklamalarda bulunan CHP’nin, söz konusu sapkın mülteciler olduğunda ise farklı bir tutum sergilemesi zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi. Belediye sınırları içerisindeki Feriköy Sağlık Merkezi’nin kapılarını da homolara açan CHP’li Başkan Hayri İnönü, halka hizmet etmesi gereken kurumları, sağlık noktasında tehlike saçan eşcinsellere peşkeş çekti.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Daha önce de CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, katıldığı bir televizyon programında, “4 milyon Suriyeli içerisinde 18-41 yaşları arasında 890 bin kişi var. Bu 890 bin kişiyi ben yıllardır besliyorum, sağlığına, her şeyine destek veriyorum” ifadelerini kullanmıştı. Suriyeli mazlumları her fırsatta ülkeden göndermekten bahseden CHP’nin bu sapkınlara kol kanat germesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Homoların hamisi CHP

CHP’li belediyelerin homolara yönelik faaliyetleri bu kadarla da sınırlı değil. Beşiktaş Belediyesi, homolara sağlık hizmeti verirken, LGBTİ bayrağını ise belediye binasına asmıştı. Sülale boyu kadrolaşma ve yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Bursa’nın CHP’li Nilüfer Belediyesi de sapkınlara geniş çaplı bir hizmet sunuyor. ‘Nilfest’ festivali kapsamında cinsiyetsiz tuvaletleri kullanıma sokan belediye, halk komitesi seçimlerinde eşcinseller lehine 5/1 oranında LGBTİ kotası koymuştu. Böylece, aile yapısını hedef alan sapkın eşcinseller, sınırsız propaganda imkanına kavuştu.

Kadıköy’den Buca’ya, Çankaya’ya

CHP’li Kadıköy Belediyesi de, halka hizmet etmesi gerekirken, homolara sahip çıkıyor. İlçe sınırları içerisindeki reklam panolarına LGBTİ’li sapkınlar tarafından hazırlanan, “Lezbiyenim, Transım” yazan afişler astıran Kadıköy belediyesi aleni şekilde LGBTİ propagandası yapmıştı. CHP’li Buca Belediyesi de, sapkınlara konferans yaptırmak için seferber olmuştu. Yine bir başka CHP’li Çankaya Belediyesi de sık sık, homoluğu ve sapkınlığı meşru gösteren açıklamalar yapıyor.

Mazlumlara açık açık düşmanlık

Sık sık Suriyeli mazlumlara düşmanlığını gizlemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3.5 milyon Suriyeliyi niye biz besliyoruz? Suriyelilere diyeceğim ki, ‘Git kendi ülkende çalış.’ Ve ben, kendi ülkemin insanı için çalışacağım” ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de, Kahramanmaraş ziyaretinde, “Olağanüstü bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu tablo sadece burada değil, İstanbul’da hemen hemen bütün bölgelerinde var. Şanlıurfa’da insanlar barınma imkânı bulamadıkları için hastane koridorlarında sabahlıyorlar” demişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:12
  1. Şanlıurfa
  2. Kahramanmaraş
  3. Bursa
  4. Suriyeli mülteciler
  5. CHP
  6. eşcinsel mülteciler
  7. CHP’li Şişli Belediyesi
  8. Tarlabaşı
  9. homolar
  10. Feriköy Sağlık Merkezi
  11. CHP’li Başkan Hayri İnönü
  12. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak
  13. CHP’li belediyeler
  14. Beşiktaş Belediyesi
  15. LGBTİ
  16. CHP’li Nilüfer Belediyesi
  17. Nilfest
  18. CHP’li Kadıköy Belediyesi
  19. Kadıköy belediyesi
  20. LGBTİ propagandası
  21. CHP’li Çankaya Belediyesi
  22. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  23. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kapımız Her Zaman Bütün Teröristlere, Sapıklara, Şerefsizlere , Hainlere, Alçaklara Açıktır Bekleriz CHP. Proje KeMal Yalandaroğlu.

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