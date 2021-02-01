Mazlum Kobani kimdir? Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin nereli?

ABD'de göreve yeni başlayan Joe Biden, seçim sürecinde sık sık terör örgütü YPG/PKK'ya göz kırpan açıklamalarını eyleme dönüştürdü. Bu kapsamda Washington yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne 240 tır dolusu silah ve mühimmat gönderdi. terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de El Arabiya'ya verdiği röportajda ABD ile yeni bir program hazırladıklarını itiraf etti. Peki kim bu Mazlum Kobani isimli terörist?

Terörist Ferhat Abdi Şahin kimdir?

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Trump'ın generel dediği hain Mazlum Şahin (Ferhat Abdi Şahin) terör örgütü PKK'nın üst düzey sözde isimlerinden biri.

1967 yılında Afrin’de doğan Şahin Cilo terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a yakınlığıyla biliniyor. Ferhat Şahin 1990 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargahında idari işlerde görev aldı. O günden bu güne pek çok bölücü faliyette aktif rol alan bölücü Şahin Cilo, adını Suriye Demokratik Güçler (SDG) olarak. Değiştiren YPG’nin silahlı kanat sorumluluğunu yürütürüyor. Hain Şahin Cilo, TAK’ın da eski sözde sorumlusu. Terör örgütü PKK’nın Hakkari’nin kırsalında düzenlediği çok sayıda kanlı saldırının da baş faili. Terörist Şahin Cilo, 28 Ekim 2015’den beri İçişleri Bakanlığının yayınlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırasında yer alıyor.