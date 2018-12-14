Mazlum Der’den Akit’e ziyaret
Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın liderliğinde gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaptı.14 Aralık 2018 Cuma 12:04
Haber Merkezi
İnsan Hakları noktasında oldukça önemli çalışmalara imza atan Mazlum Der, inananların gür sesi Akit Medya Grubu’nu kalabalık bir heyetle ziyaret etti.
Sürpriz ziyaret, Akit Medya’nın Küçükçekmece’deki genel merkez binasında gerçekleşti.
Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaptı.
Hoş bir ortamda gerçekleşen ziyarette, son dönemdeki güncel meseleler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Taş, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’nun şahsında grubumuz çalışanlarına teşekkürlerini sundu.
Karahasanoğlu da Mazlum Der’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi niyet dileklerinde bulundu.
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