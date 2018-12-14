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Mazlum Der’den Akit’e ziyaret

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın liderliğinde gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaptı.

14 Aralık 2018 Cuma 12:04
Mazlum Der’den Akit’e ziyaret

Haber Merkezi

İnsan Hakları noktasında oldukça önemli çalışmalara imza atan Mazlum Der, inananların gür sesi Akit Medya Grubu’nu kalabalık bir heyetle ziyaret etti.

Sürpriz ziyaret, Akit Medya’nın Küçükçekmece’deki genel merkez binasında gerçekleşti.

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaptı.

Hoş bir ortamda gerçekleşen ziyarette, son dönemdeki güncel meseleler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Taş, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’nun şahsında grubumuz çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Karahasanoğlu da Mazlum Der’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi niyet dileklerinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. Akit Medya Grubu
  3. Mazlum Der
  4. Ahmet Taş

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