Mazlum Dağ kimdir nerelidir? Dersim Dağ kimdir? Mazlum Dağ Dersim Dağ'ın neyi oluyor?

Erbil'de Türk konsolosluğunda çalışan Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı PKK ile irtibatlı olan 1992 doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın örgüt adına düzenlediği kesinleşti. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan teröristin, geçmişinde hiçbir eyleme katılmamış olması PKK taktik mi değiştirdi sorularını akıllara getirdi. Mazlum Dağ kimdir, nerelidir?

Terörist Mazlum Dağ hangi eylemlere katıldı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan ve suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Mazlum Dağ, geçmişte de PKK'nın faaliyetlerine katılmış. Ailesinin de bölücü örgütle irtibatı tespit edilen Mazlum Dağ, daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış. Güvenlik birimlerince yapılan değerlendirmelerde, bu suikastla birlikte PKK'nın daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış kişileri seçerek bu tarz eylemlere yönlendirebileceği üzerinde duruluyor.

Sivil bir diplomata yönelik bu terör eylemi, hükümetler nezdinde olmasa bile ilgili ülkelerin kamuoyu nezdinde kırılma yaratacak. Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı, kendisine normal bir hayat kurduğu, bir vesileyle Kandil'e giderek silahlı eğitim aldığı değerlendiriliyor. Mazlum Dağ'ın Irak ve Türkiye'deki irtibatları derinlemesine araştırılıyor.

Dersim Dağ 1996 Bismil doğumlu (22), Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji bölümünden bu yıl mezun olacak. 12 kardeşli ailenin 11. çocuğudur. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili adayı oldu ve kazandı.