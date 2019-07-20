0553 313 94 23

Mazlum Dağ kimdir nerelidir? Dersim Dağ kimdir? Mazlum Dağ Dersim Dağ'ın neyi oluyor?

Erbil'de Türk konsolosluğunda çalışan Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı PKK ile irtibatlı olan 1992 doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın örgüt adına düzenlediği kesinleşti. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan teröristin, geçmişinde hiçbir eyleme katılmamış olması PKK taktik mi değiştirdi sorularını akıllara getirdi. Mazlum Dağ kimdir, nerelidir?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:17
Mazlum Dağ kimdir nerelidir? Dersim Dağ kimdir? Mazlum Dağ Dersim Dağ'ın neyi oluyor?

Erbil'de Türk konsolosluğunda çalışan Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı PKK ile irtibatlı olan 1992 doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın örgüt adına düzenlediği kesinleşti. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan teröristin, geçmişinde hiçbir eyleme katılmamış olması PKK taktik mi değiştirdi sorularını akıllara getirdi. Mazlum Dağ kimdir, nerelidir? 

Terörist Mazlum Dağ hangi eylemlere katıldı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan ve suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Mazlum Dağ, geçmişte de PKK'nın faaliyetlerine katılmış. Ailesinin de bölücü örgütle irtibatı tespit edilen Mazlum Dağ, daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış. Güvenlik birimlerince yapılan değerlendirmelerde, bu suikastla birlikte PKK'nın daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış kişileri seçerek bu tarz eylemlere yönlendirebileceği üzerinde duruluyor.

Sivil bir diplomata yönelik bu terör eylemi, hükümetler nezdinde olmasa bile ilgili ülkelerin kamuoyu nezdinde kırılma yaratacak. Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı, kendisine normal bir hayat kurduğu, bir vesileyle Kandil'e giderek silahlı eğitim aldığı değerlendiriliyor. Mazlum Dağ'ın Irak ve Türkiye'deki irtibatları derinlemesine araştırılıyor.

Dersim Dağ kimdir?

Dersim Dağ 1996 Bismil doğumlu (22), Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji bölümünden bu yıl mezun olacak. 12 kardeşli ailenin 11. çocuğudur.  24 Haziran 2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili adayı oldu ve kazandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:17
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Mazlum Dağ kimdir nerelidir?
  4. Mazlum Dağ Dersim Dağ’ın nesi oluyor?
  5. erbil konsolusluk saldırısı
  6. dersim dağ
  7. Dersim Dağ kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyolda feci kaza: 2 kişi öldü
    1. Otoyolda feci kaza: 2 kişi öldü
    2. TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi..
    3. Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye..
    4. (Özel haber) Barış Orhunbilge: "Arzu..
    5. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    6. Denizli’de domates, patates ve soğan..
    7. Bandırma’dan ‘SEN UMUT OL’ mesajı
    8. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
    9. Başkan Ataç: “Özel çocuklarımıza sahip..
    10. Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443..
    11. ‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
    12. Kılavuzsuz adım atmayın
    13. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    14. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    15. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    16. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    17. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    18. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    19. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    20. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    21. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    22. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    23. Ticari taksilere sıkı denetim
    24. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    25. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    26. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    27. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    28. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    29. Madenciler greve hazırlanıyor
    30. KKTC’de binler şafak nöbetinde
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'