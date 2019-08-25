0553 313 94 23

Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm ağaçlık alan kül oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm ağaçlık alan kül oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda 300 dönümlük ağaçlık alan kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


300 dönümlük ağaçlık alanın küle döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Haluk Pekşen: Cumhurbaşkanı THK'ya el koysun!
    1. CHP’li Haluk Pekşen: Cumhurbaşkanı..
    2. Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya..
    3. G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın..
    4. Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar
    5. Yurtta hava durumu
    6. Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
    7. Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği
    8. Hükümette neler oluyor?
    9. Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni..
    10. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    11. Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Başkan Kılca ve meclis üyeleri,..
    13. (Özel) Altın burunlu köpekler AFAD’da..
    14. Fiziksel engelli Muhammed’e altın..
    15. Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
    16. Bayraklı’da parklara kauçuk zemin
    17. Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Bir tek..
    18. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    19. Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı
    20. Kedi evleri Gemlik Belediyesi’nden
    21. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını..
    22. Karaman’da hasadı başlayan kavun..
    23. İnşaatta 44 şirketle Çin’e kafa..
    24. Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı!..
    25. (Özel) Kazada kepçenin dişlisine..
    26. Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm..
    27. Dünya Judo Şampiyonası başladı
    28. MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi..
    29. Husilerden Suudi Arabistan hava üssü..
    30. Darp edilmişti, zanlıyı görme..
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek