Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nca 1-7 Temmuz 2019’da Erzurum ’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına Mazıdağı’ndan 5 sporcu katılacak. Kick boks antrenörü Ömer Ekinci, yıldızlar kategorisinde yarışacak 5 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, sporcularına güvendiğini ve Mardin’i en iyi şekilde temsil edip güzel derecelerle kente döneceklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.