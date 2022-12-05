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Kültür - Sanat Mazhar Alanson tekrar gündemde! "O sözler Kabe'ye yazıldı..."
Kültür - Sanat

Mazhar Alanson tekrar gündemde! "O sözler Kabe'ye yazıldı..."

Mazhar Alanson'un Kabe hakkındaki açıklaması tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 09:48:00 -

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018 senesinde verdiği konser sırasında, "Yandım yandım" şarkısı hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıklamıştı. O konuşmalar tekrar gündeme geldi.

Alanson, "Yandım Yandım kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

Mazhar Alanson'un, "Sahaflar Şeyhi" olarak da bilinen eski Cerrahi Tarikatı lideri Muzaffer Ozak efendiye yakınlığı biliniyor.

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Yorumlar

Uğur

Sosyete tarikatı... Oh la la...

43

allah din iman nasip etsin amin ama tarikatsız cemaatsiz
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