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Yerel Mazereti kabahatinden büyük: Ehliyetim yoktu kaçtım! ‘Dur’ ihtarına uymayınca 402 bin lira cezayı yedi
Yerel

Mazereti kabahatinden büyük: Ehliyetim yoktu kaçtım! ‘Dur’ ihtarına uymayınca 402 bin lira cezayı yedi

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Mazereti kabahatinden büyük: Ehliyetim yoktu kaçtım! ‘Dur’ ihtarına uymayınca 402 bin lira cezayı yedi

Karaman’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında motosikletini bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalışan ehliyetsiz sürücü, Şahin timlerince yakalandı. Sürücüye 402 bin lire ceza kesilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli Şahin timleri, H.H.K. (25) idaresindeki 42 BCL 908 plakalı motosiklete ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçış esnasında ters yöne giren ve araçlar arasına makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli, motosikletini Zembilli Ali Efendi Mahallesi 801. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Sürücü H.H.K., daha sonra ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen H.H.K.’ye, ’ehliyetsiz araç kullanmak’, ’dur ihtarına uymamak’, ’ters yönde ilerlemek’ ve ’makas atmak’ gibi çeşitli maddelerinden toplamda 402 bin lira para cezası kesildi.

Polisten kaçan sürücü polise "Ehliyetim olmadığı için kaçtım" dedi.

İncelemelerin ardından motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

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