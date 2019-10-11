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Mazeret izni kaç gündür?

Çalışanlar bazen özel nedenlerden dolayı İş Kanunu’nun kendilerine verildiği hakları kullanır. Bu haklardan biri de mazeret izinleridir. Mazeret izinleri evlilik, doğum ya da ölüm olabilir. İşverenler, kanunda sayılan nedenlere bağlı mazeret iznini vermek zorundadır.Mazeret izin süreleri iş günü olarak değil, takvim günü olarak düzenlenmiştir. Peki mazeret izni kaç gündür?

11 Ekim 2019 Cuma 15:38
Mazeret izni kaç gündür?

Çalışanlar bazen özel nedenlerden dolayı İş Kanunu’nun kendilerine verildiği hakları kullanır. Bu haklardan biri de mazeret izinleridir. Mazeret izinleri evlilik, doğum ya da ölüm olabilir. İşverenler, kanunda sayılan nedenlere bağlı mazeret iznini vermek zorundadır.  Mazeret izin süreleri iş günü olarak değil, takvim günü olarak düzenlenmiştir. Peki mazeret izni kaç gündür?

İş Kanunu’nda mazeret izinleri evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni iznidir. İşçiye; 

Evlenmesi durumunda 3 gün, 

Evlat edinmesi durumunda 3 gün 

Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, 

Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün, 

En az %70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.  Mazeret izni memurlar açısından 10 gündür. 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:38
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