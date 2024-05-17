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Gündem Mazbatayı bahane edip sokaklara dökülen DEM Parti Van örgütünden şimdi de Kobani çağrısı!
Gündem

Mazbatayı bahane edip sokaklara dökülen DEM Parti Van örgütünden şimdi de Kobani çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:59:00 - 2024-05-17 18:09:58
Mazbatayı bahane edip sokaklara dökülen DEM Parti Van örgütünden şimdi de Kobani çağrısı!

Kobani davasında kararın açıklanmasının ardından Van'da açıklama yapan DEM Partililer, PKK sempatizanlarına seslendi.

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için her hafta düzenli olarak AK Parti Van İl Başkanlığı binası önünde toplanan DEM Partililer, Kobane Davası’nda ceza alan terör suçlusu DEM'lilere destek verdi.

DEM Parti Van İl Yöneticisi Almaç, “Bu davada yargılananlar, halkın vicdanında çoktan beraat etmişlerdir” dedi.

Almaç, mazbata bahanesiyle sokağa döktükleri PKK sempatizanlarına seslenerek, "Bu karara karşı Van’da ve tüm ilçelerinde bir dizi eylem ve demokratik gösteri haklarımız devam edecektir. Demokrasiye sahip çıkma anlamında, tüm halkımızı partimizle ve seçilmiş iradelerimizle dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Terör suçlularına verilen ceza üzerinden iktidarı hedefe koyan DEM'li Almaç, PKK sempatizanlarını kışkırtacak şu ifadeleri kullandı:

"Sincan’da alınan kararla Selahattin Demirtaş’a 43 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yılla varan hapis cezaları verilmiştir. İddianame nasıl Saray’da ve MHP Genel Merkezinde yazıldıysa, bu karar da aynı odaklar tarafından verilmiştir."
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